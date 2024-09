Israël valt kantoor Al Jazeera in Ramallah binnen en geeft bevel tot sluiting

Israëlische militairen zouden ook een poster van de vermoorde Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh van het gebouw getrokken hebben. De Palestijns-Amerikaanse journalist werd op 11 mei 2022 doodgeschoten tijdens een operatie van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. Israël stelde in eerste instantie dat ze door een Palestijn was neergeschoten, maar concludeerde later dat er "een grote kans" was dat ze was geraakt door Israëlisch vuur.

Inval in redactieruimte

Al Jazeera is de Israëlische premier Netanyahu een doorn in het oog. De zender doet kritisch verslag van de oorlog in Gaza. Aangezien internationale media geen toegang hebben tot Gaza, heeft het als een van de enige nieuwsmedia nog journalisten die van daaruit verslag kunnen doen.

In april nam Netanyahu een wet aan die het mogelijk maakt om buitenlandse nieuwszenders voor een periode van 45 dagen te verbieden. Direct nadat de wet was aangenomen verbood Netanyahu Al Jazeera. Het verbod is al vier keer verlengd.

Sindsdien vielen Israëlische troepen meerdere kantoren van de nieuwszender binnen. Afgelopen mei gebeurde dat bij een redactieruimte in Oost-Jeruzalem, een paar uur nadat Israël bekend had gemaakt dat het kantoren van Al Jazeera zou sluiten.

Enkele dagen later vielen Israëlische troepen het Al Jazeera-kantoor in Nazareth binnen. Beide keren nam Israël apparatuur in beslag.

Ramallah onder Palestijns bestuur

Al Jazeera zette toch de verslaggeving vanuit de Westoever en de Gazastrook door. Het kantoor in Ramallah werd tot dusver met rust gelaten. De inval is opvallend, omdat Ramallah volledig onder Palestijns bestuur staat.

Ramallah ligt in 'Zone A'. De Westoever is verdeeld in zones, waarbij gebieden in Zone A integraal onder Palestijns bestuur vallen. Dat geldt voor ongeveer 18 procent van de Westelijke Jordaanoever. De rest valt deels of geheel onder Israëlisch bestuur.

Het Israëlische leger valt met regelmaat gebieden in Zone A binnen. Vorige maand begon het Israëlische leger een grote militaire inval in verschillende gebieden op de Westoever.