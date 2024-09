Vollering uit op 'revanche' bij WK tijdrijden na mislopen Tourzege: 'Het vuur brandt'

In een heuvelachtige tijdrit is de aerodynamische positie op de fiets namelijk minder belangrijk dan op een vlak parcours. In zulke tijdritten zijn de échte specialisten in het voordeel, zoals olympisch kampioene Grace Brown en Chloe Dygert.

Hard rammen

"Zij zitten elke week op hun tijdritfiets en maken echt een studie van de optimale houding. Die luxe heb ik niet", zo doelt Vollering op haar andere doelen in een jaar, zoals het rijden van klassementen. "Ik heb er minder in geïnvesteerd dan zij. Maar op dit parcours maakt dat minder uit."

"Uiteindelijk is het gewoon hard rammen. De klim in het begin doet me goed."