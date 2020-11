Jong FC Utrecht verslaat Roda JC, FC Eindhoven walst over hekkensluiter

Jong FC Utrecht heeft in de eerste divisie met 2-0 gewonnen van Roda JC. Het duel in de middenmoot bevestigde nog maar eens in welke moeilijke fase Roda verkeert. De club uit Limburg heeft al zeven wedstrijden op rij niet weten te winnen.

Jong Utrecht moest het stellen zonder trainer René Hake, die sinds het vertrek van hoofdtrainer John van den Brom naar Racing Genk de taken waarneemt bij het eerste elftal. Maar daar leek de jonge garde van Utrecht niet onder te lijden. Kort voor rust opende Othman Boussaid de score en diep in de tweede helft zette Tim Pieters de eindstand op het scorebord.

Roda JC staat met dertien punten nog altijd wel boven FC Utrecht, dat met twaalf punten op de veertiende plek staat in de eerste divisie.

Eenzaam onderaan

Eerder op de avond won FC Eindhoven met speels gemak van hekkensluiter FC Dordrecht. In eigen huis waren de Brabanders met 5-1 de baas. Daarmee stijgt de club nu naar de negende plaats op de ranglijst. Dordrecht staat met vijf punten uit elf wedstrijden eenzaam onderaan.