Gasexplosie in mijn Iran: minstens 50 doden, meer dan 20 vermisten

Volgens de Iraanse staatstelevisie werd de explosie veroorzaakt door het plotseling vrijkomen van methaangas in een van de tunnels van de mijn. Er zouden ten tijde van het ongeluk 69 mijnwerkers in de buurt van de explosie zijn geweest.

De Iraanse president Pezeshkian heeft de hulpdiensten de opdracht gegeven om alles te doen om de mijnwerkers die vastzitten te redden. Hij zei ook dat het incident wordt onderzocht.

Gebrekkige veiligheidsnormen

Dit is niet de eerste ramp in de Iraanse mijnbouw. In 2009 kwamen bij verschillende incidenten twintig werknemers om het leven. Vier jaar later kwamen elf arbeiders om het leven bij twee afzonderlijke mijnincidenten.

In 2017 was er ook een explosie, waarbij minstens 42 mensen om het leven kwamen. De dodelijke ongelukken worden toegeschreven aan gebrekkige veiligheidsnormen.