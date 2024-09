Trump probeert Joodse kiezers voor zich te winnen

Abigail Nisse is met haar moeder vanuit Californië naar Washington afgereisd. "Ik hoop dat ik hier kan leren hoe ik op mijn campus beter voor mijn Israëlische identiteit kan uitkomen", zegt de 20-jarige studente.

Ze gaat zelf in november op Harris stemmen vanwege haar abortusstandpunt, maar is benieuwd naar Trumps speech. "Hij staat voor veel dingen waar Israëliërs ook voor staan", zegt ze. "Dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen zou voorop moeten staan in de politiek, vind ik."

Myles Morrell draagt een rood Make America Great Again-petje. Morrell is katholiek en latino. Hij wil met zijn komst steun uitspreken aan Israël. "Ze zijn onze trouwste bondgenoot in het Midden-Oosten", zegt hij. "Een sterk Israël is essentieel om Amerikaanse belangen in de regio te beschermen."