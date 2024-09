Vijftiende GP Singapore: warme race onder kunstlicht werd een 'moderne klassieker'

Ook vorig jaar werd de baan aangepast. In de derde sector werden er vanwege werkzaamheden twee chicanes ingeruild voor een recht stuk. Het geeft het circuit net wat meer tempo, en er ligt nu ook een extra DRS-zone.

De succesvolste coureur in Singapore is Sebastian Vettel. Hij won de race vijfmaal. Lewis Hamilton was vier keer de beste. Andere winnaars zijn Alonso (2008, 2010), Nico Rosberg (2016) Sergio Pérez (2022) en Carlos Sainz (2023).

Spectaculaire momenten waren onder meer de startcrash in de regen van Max Verstappen, Kimi Räikkönen en Vettel in 2017 en de zege van Pérez nadat de GP in 2022 na twee coronajaren terug was gekeerd, eveneens in de regen.