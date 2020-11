'Jihadisten onthoofden tientallen mensen in Noord-Mozambique'

In het noorden van Mozambique hebben islamitische extremisten zeker vijftig mensen onthoofd, melden lokale media. Het gaat om een groep die gelieerd is aan terreurgroep IS, al zijn de precieze banden niet duidelijk.

De onthoofdingen waren in Nanjaba en Muatide, bericht de BBC. Dorpsbewoners die probeerden te vluchten werden volgens de berichten naar een voetbalveld gedreven en geëxecuteerd.

De extremistische groepering is al sinds 2017 actief in de kustprovincie Cabo Delgado, maar dit jaar zijn de aanvallen in aantal en hevigheid toegenomen.

Door het geweld in Cabo Delgado zijn afgelopen jaren honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Zo'n 2000 mensen zijn vermoord.

Huurlingen actief

Cabo Delgado is een van de armste regio's van het land, met veel jeugdwerkloosheid. De islamisten profiteren daarvan, zegt correspondent Elles van Gelder. "Tien jaar geleden werd een enorme gasbel ontdekt voor de kust, maar inwoners van het gebied vrezen dat vooral het rijkere zuiden daarvan zal profiteren."

Het regeringsleger heeft tot nu toe weinig kunnen uithalen tegen de jihadisten. Bovendien worden ook militairen beschuldigd van mensenrechtenschendingen, zegt Van Gelder. In de regio zijn in het verleden Russische huurlingen ingezet en op dit moment zijn er Zuid-Afrikaanse huurlingen. "In Zuid-Afrika zijn ze gigantisch zenuwachtig dat het overslaat."