Hockeyster Burg is terug na gemiste olympische finale: 'Ben meer dan alleen mijn neus'

"Ik zat toen nog in een waas. Natuurlijk had ik pijn, maar die adrenaline doet zoveel met je. Ik wilde die halve finale koste wat het kost uitspelen. Dat voel je als topsporter, en daar sta ik nog steeds achter", vertelt de geboren Veghelse. Alleen mocht ze de finale niet spelen van bondscoach Paul van Ass.

Verdrietig

Die beslissing blijft voor de topspeelster van Den Bosch nog steeds steken. "Op het moment dat ik het hoorde, was ik heel boos, teleurgesteld en verdrietig, en dat zal ik altijd wel een beetje blijven", geeft ze toe. "Je denkt toch: shit, het is de finale van de Olympische Spelen. Die is me afgenomen, en die krijg ik nooit meer terug."

Toch ziet de zesvoudig landskampioene nu in dat het de juiste keuze was. "Ik zou zonder masker hebben gespeeld, terwijl mijn neus zo ernstig gebroken was. Dus nu ben ik wat realistischer."

Bekijk hier een interview met Burg vlak na de olympische finale: