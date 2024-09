Hezbollah claimt raketaanval op vliegbasis, Israël bestookt doelen in Libanon

Hezbollah heeft naar eigen zeggen vannacht "tientallen raketten" afgevuurd op de Israëlische luchtmachtbasis Ramat David, op ongeveer 50 kilometer van de grens met Libanon. Dat was een vergelding voor "herhaaldelijke aanvallen van Israël op Libanon en de dood van veel martelaren", liet Hezbollah weten via Telegram.

Volgens de door Iran gesteunde terroristische organisatie zijn bij de aanval gloednieuwe raketten van de types Fadi 1 en Fadi 2 gebruikt. Die hebben een bereik van 80 en 105 kilometer. Afgelopen zomer publiceerde Hezbollah met drones gemaakte beelden van de Israëlische vliegbasis Ramat David. De groep liet hiermee zien dat het door de lucht in staat is tot diep in Israël door te dringen.

Reactie van Israël

Het Israëlische leger meldt op X dat het zo'n tien tot vijftien raketten heeft waargenomen in de Jizreëlvallei, waarin de luchtmachtbasis ligt. Het grootste deel daarvan zou zijn onderschept, één raket zou in de vallei terecht zijn gekomen.

Een Israëliër zou lichtgewond zijn geraakt toen hij werd getroffen door scherven die uit de lucht kwamen vallen. Vandaag blijven de scholen in het noorden van Israël gesloten, zo is vannacht bekendgemaakt.

Israël heeft gisteravond en vannacht opnieuw op grote schaal aanvallen uitgevoerd op doelwitten in het zuiden van Libanon. Net als in voorgaande dagen zijn tientallen vliegtuigen ingezet om lanceerinstallaties en andere doelen aan te vallen, zegt het leger. Volgens het Israëlische leger zijn die aanvallen preventief, omdat Hezbollah zich zou voorbereiden op aanvallen richting Israël.

Spanningen lopen op

Dinsdag ontploften er in Libanon piepers die door Hezbollahleden werden gebruikt, woensdag werden portofoons opgeblazen en vrijdag voerde het Israëlische leger grote luchtaanvallen uit op Beiroet.

Een van de doelwitten was een gebouw waarin commandanten van Hezbollah bijeen waren gekomen om te overleggen. Daarbij kwamen onder meer de belangrijke commandanten Ibrahim Aqil en Ahmed Wahbi om het leven. Hezbollah heeft hun dood bevestigd.