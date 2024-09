Bij een makelaarskantoor in Den Bosch is zaterdagavond rond 23.00 uur een explosief afgegaan. De ontploffing was in de Van Noremborghstraat, in een woonwijk net buiten het centrum.

Aan de voorzijde heeft het pand glasschade opgelopen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, zegt de politie.

Het getroffen bedrijf doet in vastgoed, hypotheken, verzekeringen en financieringen. De politie vermoedt dat er vuurwerk is gebruikt en onderzoekt de ontploffing.