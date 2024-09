Scenarioprijzen voor film Zomervacht en tv-serie Lampje

Op het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn de Zilveren Krulstaarten uitgereikt. De prijzen voor de schrijvers van de beste film- en televisiescenario's van 2023 gingen naar Britt Snel, Mieke de Jong en Victoria Warmerdam. De winnaars worden jaarlijks gekozen door de Auteursbond, die met deze prijs meer belangstelling wil wekken voor scenarioschrijvers.

Britt Snel won met haar schrijfwerk voor de film Zomervacht, over een dertienjarige jongen die in de zomervakantie voor zijn zwaar verstandelijk gehandicapte oudere broer moet zorgen. Mieke de Jong kreeg een Zilveren Krulstaart voor de vierdelige serie Lampje, over de negenjarige dochter van een vuurtorenwachter. En ook het scenario voor Ik ben geen robot, van Victoria Warmerdam, viel in de prijzen.

Best bezochte film

Een vierde prijs was er voor scenarioschrijver Donny Singh. Hij kreeg de Gouden Pen voor het scenario van De Tatta's, met 501.903 bezoekers vorig jaar de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm.

Eerder wonnen onder meer Gooische Vrouwen (2009), De Luizenmoeder (2018) en de film De Veroordeling (2021, over de Deventer moordzaak) een Zilveren Krulstaart.