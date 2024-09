Tennissers Team Wereld hard op weg naar titelprolongatie Laver Cup

Team Wereld had toen al de eerste partij van de dag gewonnen. De Amerikaan Tiafoe versloeg de Rus Daniil Medvedev met 6-3, 4-6, 10-5.

Team Wereld pakt voorsprong

De laatste twee wedstrijden van de dag werden in het voordeel van Team Wereld beslist. Fritz was met 6-4, 7-5 te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. En het duo Shelton/Tabilo was snel klaar met de Noor Casper Ruud en de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-1, 6-2.

Op de derde en laatste dag van de Laver Cup is een zege drie punten waard. Bij dertien punten is de eindzege binnen. De afgelopen twee jaar zegevierde Team Wereld. De eerste vier edities (2017, 2018, 2019 en 2021) werden gewonnen door Team Europa.