Franse premier maakt nieuwe centrumrechtse regering bekend

Twee weken geleden benoemde president Macron voormalig EU-commissaris Barnier tot premier van Frankrijk. De 73-jarige Barnier is de oudste premier sinds 1958, toen Frankrijk overging op een nieuwe staatsvorm, waarbij de president de meeste macht heeft. Hij is lid van de centrumrechtse partij Les Républicains. Dat leidde op veel plekken in Frankrijk tot protesten. Volgens linkse partijen ondermijnde Macron de democratie door ze uit te sluiten bij het vormen van een nieuwe regering.

Linkse partijen

Bij de parlementsverkiezingen in juli werd namelijk een samenwerking van linkse partijen, Nouveau Front Populaire (NFP), nipt de grootste. De winst was niet groot genoeg voor een absolute meerderheid in het parlement. Het middenblok onder leiding van Macron werd tweede en het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) eindigde als derde.

In eerste instantie schoven de linkse partijen binnen NFP allemaal hun eigen premierskandidaat naar voren, maar ze kwamen vervolgens met een gezamenlijke kandidaat: Lucie Castets. Marcon zag een samenwerking met haar niet zitten. Als president is zijn instemming met de nieuwe premier vereist. Hij schoof uiteindelijk deze maand de centrumrechtse Barnier naar voren.

Castets van het linkse blok NFP spreekt vandaag in een reactie op de bekendmaking van de kabinetsploeg over een "vernedering van de democratie".