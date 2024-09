Klaassen redt punt voor matig Ajax bij Go Ahead Eagles

Na de basisplaats voor Chuba Akpom van afgelopen woensdag koos Ajax-coach Francesco Farioli in Deventer voor Weghorst in de spits. Brian Brobbey keerde terug in de selectie, maar begon op de bank, evenals Akpom.

Lastige avond voor Weghorst

Het werd een lastige avond voor Weghorst, die tegen Fortuna inviel. Hij vocht stevige duels uit met bewaker Joris Kramer en werkte hard, maar kreeg nauwelijks kansen. Na een half uur waagde hij een eerste doelpoging, een kopballetje richting doelman Luka Plogmann.

Na goed werk van Weghorst kreeg Jorrel Hato een schotkans. De inzet van de verdediger ging over. Go Ahead groeide in de wedstrijd en werd vooral via de razendsnelle Bobby Adekanye gevaarlijk.

Daarnaast bracht Ajax zichzelf in problemen. Een harde terugspeelbal van Josip Sutalo werd maar ternauwernood door een sliding van Remko Pasveer van de lijn gehaald. Balverlies van Bertrand Traoré leidde tot een mogelijkheid voor Victor Edvardsen.