Kwartet Stay Tuned namens Nederland naar Junior Eurovisie Songfestival

De vierkoppige zangroep Stay Tuned gaat Nederland dit jaar vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival in Madrid. Het kwartet won vanavond de Nederlandse finale van het Junior Songfestival in Ahoy in Rotterdam met het nummer Music.

De vakjury, die bestond uit Jim Bakkum, Roxeanne Hazes en Anne Appelo, noemde het nummer van Stay Tuned "echt heerlijk".

Miucha (12), Niek (13), Inkar (12) en Chiara (14) kregen de trofee uitgereikt door Sep en Jasmijn, die vorig jaar wonnen. Zij gingen namens Nederland met het nummer Holding on to you naar het Junior Eurovisie Songfestival in Nice en eindigden daar als zevende.

21 deelnames, 1 keer winst

Eigenlijk zou het evenement dit jaar opnieuw georganiseerd worden door Frankrijk, dat voor de derde keer in vier jaar won. Maar omdat Frankrijk dit jaar ook de Olympische Spelen organiseerde, besloot het land de organisatie aan Spanje over te dragen.

Stay Tuned zegt "sprakeloos" te zijn door de winst. "We zijn superblij dat dit avontuur nog verdergaat in Madrid." De Europese finale is op 16 november.

Nederland deed al 21 keer eerder mee aan het Junior Eurovisie Songfestival en is daarmee recordhouder wat betreft het aantal deelnames. Alleen in 2009 wist Nederland te winnen. Toen won Ralf Mackenbach het festival met het nummer Click Clack.