'Verdachte steekpartij Erasmusbrug stak in 2022 zijn moeder'

De verdachte van de dodelijke steekpartij bij de Rotterdamse Erasmusbrug van donderdagavond, stak in 2022 in op zijn eigen moeder. Dat schrijft het AD op basis van bronnen. De vrouw liep daarbij forse verwondingen op aan haar handen en hals.

Een paar dagen voor het incident met zijn moeder had Ayoub M. zich volgens de krant op gewelddadige wijze verzet tegen een boa en de binnenkant van een politiecel vernield.

M. werd schuldig bevonden en kreeg tbs met voorwaarden. Bij zo'n maatregel volgt geen gedwongen opname in een kliniek, maar moet een veroordeelde zich bij zijn behandeling wel houden aan voorwaarden. Onbekend is wat de voorwaarden in het geval van M. waren.

Donderdagavond werd M. opgepakt in de buurt van de Erasmusbrug na een steekpartij waarbij een man om het leven was gekomen en iemand anders ernstig was verwond. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat de 22-jarige man uit Amersfoort een terroristisch motief had. Zo riep hij een aantal keer "Allahoe akbar".

'Verschrikkelijk om te zien'

Ondertussen wordt steeds meer duidelijk wat zich die avond heeft afgespeeld. Ooggetuigen proberen twee dagen later het incident te verwerken. Zo ook Ad Beckeringh, die donderdagavond met zijn achternicht in een nabijgelegen restaurant at en zag hoe de dader met grote messen bleef steken, ondanks smeekbedes van het slachtoffer.

Beckeringh en zijn achternicht liepen na het eten naar zijn huis toen ze opeens geschreeuw hoorden. Toen ze iets verder liepen zagen ze een man op de grond liggen. "Die schopte naar een andere man met twee grote messen in zijn hand. Daarmee stak hij meerdere malen in op de man op de grond", zegt hij tegen de NOS.

Het slachtoffer riep heel hard: 'ga weg, ga weg', zegt de 70-jarige Beckeringh. "Dat ging door merg en been, hij was duidelijk in doodsangst. Maar de man bleef doorsteken ondanks het smeken van het slachtoffer. Dat was verschrikkelijk om te zien."