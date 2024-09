Zaalvoetballers treffen dinsdag Oekraïne in achtste finales WK

Oekraïne is dinsdag in Tasjkent de tegenstander van de Nederlandse zaalvoetballers in de achtste finales van het WK futsal in Oezbekistan. De Oekraïners wonnen zaterdag in Andizan met 4-1 van Afghanistan en eindigden daarmee als tweede in groep C.

Ihor Korsoen, Mychajlo Zvarjtsh, Danyjil Abaksjyn en Jevheni Zjoek (penalty) maakten de doelpunten voor Oekraïne, Mehran Gholami liet de enige Afghaanse treffer noteren. Argentinië won ook zijn derde wedstrijd, met 9-5 van Angola, en werd groepswinnaar.