Twee eigen goals helpen ongeslagen FC Utrecht langs Willem II

FC Utrecht moest er hard voor werken, maar het is nog altijd ongeslagen in de eredivisie. Thuis tegen Willem II won de ploeg van Ron Jans met 3-2, dankzij onder meer twee eigen goals.

Na vijf gespeelde wedstrijden staat Utrecht met dertien punten op de derde plek achter PSV en AZ. Het is de beste seizoenstart ooit voor Utrecht. PSV speelt zondag en Utrecht voetbalt volgend weekend een mooi duel met AZ, dat vrijdag voor in elk geval twee avonden de koppositie in de eredivisie heeft overgenomen.

Barkas laat

Voorafgaand aan het duel waren de meeste ogen toch vooral gericht op FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas, die een schorsing riskeert omdat de KNVB zijn 'getreuzel' zat is. De doelman verschijnt wekelijks zowel bij aanvang van de wedstrijd als na de rust altijd als laatste op het veld. Iedereen moet daarop wachten.

Veel indruk heeft het nog niet gemaakt op de keeper: grinnikend meldde Barkas zich ruim als laatste in de rij in de catacomben om het veld op te gaan.

Hij had de tijd, want de eerste minuten had Barkas ook weinig te doen. Utrecht begon energiek en joeg vanaf de eerste seconden op de openingstreffer. Utrecht duwde Willem II achteruit en de druk werd na twaalf minuten te groot: Raffael Behounek gleed de bal in eigen goal na een strakke voorzet van Ole Romeny.