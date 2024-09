Koning legt krans bij herdenking Market Garden bij Ede

Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn vandaag de geallieerde luchtlandingen van september 1944 herdacht. Op de herdenking kwamen zo'n 82.000 bezoekers af, onder wie koning Willem-Alexander.

Het staatshoofd legde als eerste een krans bij het Airborne-monument. Daarna sprak hij met enkele veteranen die deelnamen aan Operatie Market Garden.

In Driel werd de Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem herdacht. Bij deze herdenking was premier Schoof aanwezig. Hij zei in een toespraak dat oorlog dichtbij is: "Geweld, terrorisme en - ja, sinds de Russische inval in Oekraïne ook oorlog - ineens is het allemaal weer heel dichtbij", aldus Schoof.

"Laten wij vandaag hun voorbeeld als een opdracht beschouwen. De opdracht om in het hier en nu pal te staan voor de vrijheid en de waarden die tachtig jaar geleden met zo veel overgave en vastberadenheid zijn bevochten."

Door de situatie in Oekraïne wordt oorlog in Nederland volgens Schoof niet langer gezien als iets uit het verleden. "In Polen, het land van een van onze bevrijders, wordt dat nog directer gevoeld dan hier", aldus de premier. Hij vindt dat landen als Nederland en Polen elkaar moeten steunen in zowel Europa als de NAVO.

De Poolse minister Parell voor veteranenzaken en de Nederlandse minister Brekelmans van Defensie waren eveneens aanwezig bij de herdenking in Driel.

Massadropping

Bij de jaarlijkse Airborne-luchtlandingen bij Ede springen militairen met parachute als eerbetoon uit historische vliegtuigen. De eerste parachutisten kwamen vandaag rond 09.30 uur naar beneden. Ongeveer een uur later was er een zogeheten massadropping boven de Ginkelse Heide waarbij honderden parachutisten vrijwel tegelijk sprongen.

Zo zag dat eruit: