Getergde Verstappen saboteert persconferentie na opgelegde 'taakstraf'

Het viel meteen al op in de officiële FIA-persconferentie pal na de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De antwoorden van Max Verstappen waren ultrakort. Er kwam weinig zinnigs uit, lopende volzinnen waren op één hand te tellen en de wereldkampioen ontweek behendig alle vragen. Een korte bloemlezing? "Ik geef antwoord. Maar niet veel. Misschien ligt het aan mijn stem?"

Het chagrijn lag in ieder geval niet aan het resultaat. De WK-leider start in Singapore verrassend op de eerste rij. Nee, er zat iets anders dwars. En flink ook. Wat? Dat werd snel duidelijk toen Verstappen vragen kreeg over de moeizame race in Azerbeidzjan en de belabberde trainingsdag in Singapore.

Hoe kon het dat zijn RB20 in de kwalificatie plotseling veel beter presteerde dan in de trainingen? De relevante vraag bleef grotendeels onbeantwoord. "Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Voor je het weet krijg ik een boete. Misschien ontslaan ze me dan wel!"

Taakstraf

Verstappen beet van zich af vanwege de door de autosportfederatie opgelegde taakstraf. In de eerste FIA-persconferentie blikte hij in klare taal terug op zijn belabberde race in Bakoe. "The car was fucked", zei hij. Onacceptabele schuttingtaal, oordeelde de FIA. Er volgde een tik op de vingers: Verstappen moet een 'taak van publiek belang' uitvoeren.

Verstappen nam revanche na de kwalificatie en zorgde ervoor dat de persconferentie volledig in de soep liep. Rivaal Lando Norris (pole position) en Lewis Hamilton (derde) probeerden het hoofd er nog bij te houden, maar kwamen nog amper aan het woord. En Verstappen? De 26-jarige Red Bull-coureur hield stug vol. "Ik wil geen verkeerde dingen zeggen."