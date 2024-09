Ondanks keurmerk hebben meeste vleeskippen nog steeds geen uitloop

Bij een groot aantal pluimveehouders hebben kippen nog geen toegang tot een uitloop, terwijl dit wel op de verpakking van het vlees staat. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Supermarkten verkopen sinds vorig jaar alleen nog vlees met het door de Dierenbescherming geïntroduceerde Beter Leven-keurmerk. Een van de minimale vereisten is dat de kippen een deel van de dag toegang hebben tot een overdekte uitloop. Maar van de 482 vleeskuikenbedrijven in Nederland is dat pas bij ruim 100 het geval, stelt de regionale omroep.

Pluimveebedrijven mogen het keurmerk al voeren als ze plannen hebben hun stallen aan te passen. Ze krijgen van het keurmerk twee jaar de tijd om de overdekte uitloop te bouwen. Ze moeten wel kunnen aantonen dat ze al een vergunning voor de uitbreiding hebben aangevraagd.

Stikstof

Maar door de stikstofregels worden de aanvragen zelden goedgekeurd. Het is namelijk niet goed bekend wat de impact op het milieu is van de uitloop in combinatie met traag groeiende vleeskuikens, zegt Anne-Jo Smits van het Poultry Expertise Centre.

Pluimveehouders die wel een vergunning hebben, wachten met geld uitgeven aan de verbouwing van de stal omdat ze vrezen dat de vergunning ongeldig wordt verklaard.

Het lukt veel bedrijven dus vooralsnog niet om binnen de gestelde termijn van twee jaar de overstap te maken naar het Beter Leven-keurmerk. De Dierenbescherming heeft daarom onlangs besloten deze pluimveebedrijven langer uitstel te geven voor het realiseren van een overdekte uitloop. Ze hebben nu tot 2027 de tijd om dit voor elkaar te krijgen. Zo willen ze voorkomen dat er door een tekort aan kippen met een keurmerk toch weer plofkip in de supermarkt terechtkomt.

'Consument op verkeerde been'

Joyce Donat van de Consumentenbond vindt dat door de gang van zaken consumenten door het Beter Leven-keurmerk op het verkeerde been worden gezet.

"Je mag verwachten dat vlees met een keurmerk aan alle voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, dan word je dus eigenlijk voorgelogen." Dat pluimveehouders geen vergunning kunnen krijgen voor de bouw van een uitloop is volgens haar heel vervelend, maar zou geen reden mogen zijn om dan toch alvast een keurmerk toe te kennen, zegt ze.

Dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord vindt dat de consument door de Dierenbescherming wordt bedonderd en spreekt van een "administratieve truc". De groep heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

De Dierenbescherming laat in een reactie aan Omroep Gelderland weten achter de keuze te blijven staan om bedrijven zonder uitloop een ontheffing te geven. De Beter Leven-keurmerk- kippen zouden ondertussen wel andere voordelen hebben die een plofkip niet heeft. Ze hebben meer ruimte, zien daglicht, krijgen langer de tijd om te groeien en hebben een strobaal als afleiding, aldus de Dierenbescherming.

Onderzoek

Wageningen University & Research (WUR) start binnenkort een onderzoek naar de milieueffecten van het houden van kippen met een Beter Leven-keurmerk.

Uit verkennend onderzoek blijkt dat de uitstoot van diervriendelijker gehouden kippen waarschijnlijk twee tot drie keer hoger ligt dan van traditioneel gehouden kippen, zegt Jan van Harn, onderzoeker van WUR. "Maar officiële metingen zijn bij kippen gehouden volgens het Beter Leven-keurmerk nog nooit gedaan, we weten dus eigenlijk niet wat de uitstoot van deze kippen is", aldus Van Harn.