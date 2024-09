Ruim 800 vooraanstaande christenen ondertekenen verklaring tegen 'extreem-rechts'

"Een christelijke levensovertuiging kan onmogelijk samengaan met een extreemrechtse ideologie." Het is de belangrijkste zin uit een verklaring die is ondertekend door 843 vooraanstaande christenen prominenten in Nederland, hoofdzakelijk predikanten maar ook bijvoorbeeld theologen. In de verklaring worden de PVV en Forum voor Democratie specifiek genoemd.

Initiatiefnemer van de verklaring is Harmen Niemeijer-Scheffer. Hij is directeur van Micha Nederland, een netwerk van christelijke non-profitorganisaties. Niemeijer-Scheffer heeft met de verklaring een belangrijk doel: "We willen een duidelijke ondergrens stellen, het evangelie en extreemrechts gaan niet samen. In Duitsland heeft de Katholieke Kerk zoiets al eerder gezegd."

Toch hoopt de directeur in contact te blijven met christenen die op radicaal-rechtse partijen stemmen: "We willen wel in verbinding blijven, we zien dit echt als de start van een gesprek."