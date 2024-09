Eerste expertisecentra long covid openen in november

De eerste expertisecentra die gespecialiseerd zijn in post covid gaan in november open, meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Vanaf 1 november kunnen volwassenen die langdurige klachten hebben van een coronabesmetting zich melden bij de gespecialiseerde centra in drie academische ziekenhuizen. Het gaat om het Maastricht UMC+, het Erasmus MC en het Amsterdam UMC.

Zo'n 1,3 miljoen mensen in Nederland hadden drie maanden na een corona-infectie nog steeds last van klachten, met name vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn en verlies van geur en smaak. Ruim de helft is daar inmiddels van hersteld. Ongeveer 450.000 mensen hebben nog steeds beperkt last en voor ongeveer 100.000 mensen zijn de gevolgen ingrijpender.

De ziekenhuizen onderzoeken de symptomen en het overige ziektebeeld van post covid (ook wel: long covid) en delen deze informatie met elkaar. Ze hopen zo nieuwe inzichten op te doen en verbeterde behandelmethoden toe te passen op patiënten.

Ook is het de bedoeling dat zorgverleners, niet-universitaire ziekenhuizen en huisartsen in een later stadium kennis van de expertisecentra gebruiken om patiënten te helpen.

Voordat patiënten in behandeling worden genomen bij een van de expertisecentra, worden ze beoordeeld op de ernst van hun klachten. Dit gebeurt aan de hand van een aantal punten, zoals hoelang iemand al klachten heeft.

'Emotioneel moment'

Patiëntenorganisatie PostCovidNL erkent dat het langer dan gehoopt duurde voordat de centra opengingen, maar is blij dat het nu zover is. "We hebben hier hard voor gestreden en dankzij onze gezamenlijke inspanning is het geld voor de centra vrijgemaakt. Dat deze nu opengaan is een emotioneel moment voor longcovidpatiënten", laat de organisatie weten.

Er wordt door de universitaire ziekenhuizen in Maastricht, Utrecht en Amsterdam nog gewerkt aan de opening van expertisecentra die specifiek zijn gericht op kinderen. Dat gebeurt samen met patiëntenorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.