Brood aangesteld als nieuwe trainer van ADO Den Haag

Twee dagen na het ontslag van Aleksandar Rankovic als trainer van ADO Den Haag heeft de Haagse club zijn opvolger al binnen. Ruud Brood neemt zijn plek op de bank over en tekent tot medio 2022. Dinsdagmiddag wordt 58-jarige oefenmeester gepresenteerd.

Het wordt de zevende club voor Brood, die halverwege het vorige seizoen werd ontslagen bij NAC Breda, ook al was onder zijn bewind een periodetitel gewonnen. Daarvoor was Brood als assistent van Phillip Cocu werkzaam bij PSV en hoofdcoach van onder andere NEC en Roda JC Kerkrade. Met die twee clubs werd hij kampioen in de eerste divisie.

Afgelopen zondagmiddag liet ADO's algemeen directeur Mohammed Hamdi weten dat Rankovic was ontslagen omdat hij onvoldoende luisterde naar clubicoon Martin Jol, die hoofd van het technisch hart is bij de Haagse club. Hamdi voegde eraan toe dat de nieuwe trainer zich zou moeten 'conformeren aan het beleid'.