Daders moord op Nederlandse journalist in Oost-Timor na 25 jaar nog altijd niet berecht

Thoenes was op 21 september 1999 in een buitenwijk van de hoofdstad Dili toen hij door motorrijders in uniforms van het Indonesische leger werd achtervolgd en beschoten. De volgende dag werd zijn lichaam teruggevonden. De twee Indonesische militairen die volgens de Verenigde Naties verantwoordelijk zijn voor de moord werden nooit berecht.

Prabowo Subianto

Aankomend president Prabowo vormde als legerleider destijds de speciale eenheid die gewelddadige operaties in Oost-Timor in gang zette. Hij zou betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, al heeft hij dat zelf altijd ontkend.

Prabowo werd in 1998 aan de kant gezet, maar zijn milities zetten de bikkelharde strijd door. Daarbij werd uiteindelijk ook Thoenes vermoord. Kort daarvoor had Thoenes nog een corruptieschandaal blootgelegd waarbij de familie van Prabowo betrokken was.

Afgelopen februari won Prabowo de verkiezingen. Wat voor president hij zal zijn, is moeilijk in te schatten. Als generaal stond hij bekend als een bikkelharde leider met een kort lontje, maar hij zou op latere leeftijd milder zijn geworden.

Daders vaak vrijuit

The Financial Times benadrukt op Thoenes' sterfdag hoe belangrijk het is dat journalisten veilig hun werk kunnen doen. Daarbij verwijzen ze onder meer naar het grote aantal journalisten dat sinds 7 oktober is gedood in Gaza.

De daders van moorden op journalisten gaan relatief vaak vrijuit. In bijna vier op de vijf moorden op journalisten die sinds 2013 zijn gedocumenteerd werd niemand gestraft.