Van der Poel herovert leiderstrui in Ronde van Luxemburg, Ayuso wint tijdrit

Mathieu van der Poel heeft in de vierde etappe de leiderstrui heroverd in de Ronde van Luxemburg. Hij zette in de tijdrit de vijfde tijd neer. De dagzege was voor de Spanjaard Juan Ayuso.

De 22-jarige Ayuso had eerder dit jaar al de tijdrit in de Tirreno gewonnen en ook nu klopte hij sterke tijdrijders als Antonio Tiberi en Mads Pedersen. De vijfde tijd was voor Van der Poel, die negentien seconden langzamer was dan de winnaar.

De tijdsverschillen die in etappe drie tussen de toppers werden geslagen, zijn door de tijdrit weer vrijwel verdwenen. De eerste vijf renners staan op tien seconden van elkaar.

De voorsprong van Van der Poel in het klassement is slechts drie seconden op zowel nummer twee Ayuso als nummer drie Mauri Vansevenant uit België. De laatste etappe van de Ronde van Luxemburg is morgen een heuvelrit van Mersch naar de hoofdstad Luxemburg.

WK-voorbereiding

De Ronde van Luxemburg is de laatste voorbereidingswedstrijd van Van der Poel op het WK wielrennen in het Zwitserse Zürich, op zondag 29 september. Daar is een zwaar parcours uitgetekend, met veel hoogtemeters.