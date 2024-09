Kat na tocht van 1400 kilometer terug bij eigenaren

Een kat die op vakantie in Yellowstone National Park in de Verenigde Staten zoekraakte, is na twee maanden weer terug bij zijn eigenaren. Het huisdier legde zo'n 1400 kilometer af om weer bij zijn baasjes te komen.

Susanne en Benny Anguiano uit de plaats Salinas in Californië waren op kampeervakantie in het park, dat ongeveer net zo groot is als een kwart van Nederland. Toen de kat schrok van iets in de natuur, vluchtte hij een boom in en was de familie hem kwijt. De Anguiano's zochten vier dagen en probeerden hem te vinden door speeltjes en snoep neer te leggen. Aan het einde van hun vakantie besloten ze terug te reizen zonder de kat.

Dubbele regenboog

Susanne vertelt een lokale nieuwszender dat ze dat de zwaarste dag vond. "Het voelde alsof ik hem in de steek liet", zegt ze. Toch verloor ze de hoop niet dat ze haar kat, genaamd Rayne Beau, terug zou vinden. "Onderweg naar huis zag ik een dubbele regenboog. Ik zag dit als een teken dat het goed met hem zou gaan."

Daar bleek ze gelijk in te hebben. Zestig dagen na het verlies van hun huisdier werd de familie gebeld door het bedrijf waarvan de kat een chip heeft met de melding dat hun huisdier gevonden was. Een vrouw in Roseville (Californië) had Rayne Beau op straat aangetroffen en naar een dierenopvang gebracht.

Roseville ligt ongeveer 1400 kilometer van Yellowstone Park en 300 kilometer van Salinas, de woonplaats van het gezin. Een dag later werd de kat herenigd met zijn baasjes.

Gehavende pootjes

Hoe de kat de weg naar zijn thuisstaat heeft gevonden, is een raadsel. Susanne meldt dat Rayne Beau flink was afgevallen en dat zijn pootjes gehavend waren. "Ik geloof dat hij de tocht grotendeels alleen heeft afgelegd", zegt ze. "Hij was 40 procent van zijn lichaamsgewicht kwijt en had een laag eiwitgehalte doordat hij te weinig gegeten had."

Om herhaling te voorkomen, hebben de Anguiano's Rayne Beau voorzien van een gps-volgsysteem. Omdat ze in de toekomst weer samen met Rayne Beau op vakantie willen, oefent het gezin voorlopig eerst met kamperen op de oprit van hun huis.