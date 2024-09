Zorgen om btw-verhoging: 'Sportdeelname is belangrijke voorspeller van zorgkosten'

De sportbezuinigingen van het kabinet zullen vooral de laagste inkomens raken en daardoor ook de zorg. Dat stelt econometrist Willem de Boer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. "Sportdeelname is een belangrijke voorspeller van zorgkosten."

De Boer ontving in 2022 de Boymansprijs voor beste sportonderzoek. Daarin vergeleek hij buurten met elkaar die sociaaleconomisch (naar opleiding of inkomen) op elkaar leken. Wat bleek? Sportdeelname heeft, meer dan bewegen, invloed op gezondheidsverschillen.

Ook heeft de buurt waar meer mensen sporten lagere zorgkosten dan de andere. "In een wijk waar één procent meer mensen aan verenigingssport doet, zijn de zorgkosten 25 euro lager per persoon per jaar..."