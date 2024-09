Hartono verliest van Siegemund en loopt finale WTA-toernooi Thailand mis

Arianne Hartono is er niet geslaagd de finale te bereiken van het hardcourttoernooi van Hua Hin in Thailand. De Meppelse, die 180ste staat op de wereldranglijst, moest haar meerdere erkennen in Laura Siegemund uit Duitsland (WTA-99): 3-6, 3-6.

De 28-jarige Hartono reikte in Thailand voor het eerst in haar loopbaan tot de halve finales op de tour. Zicht op haar eerste finale had ze nooit. Daarvoor was haar opslag niet dwingend genoeg.

De acht jaar oudere Siegemund, die twee enkelspeltitels en grandslamtitels in het (gemengd)dubbelspel won, brak onze landgenote vier keer. Hartono liet in set twee drie breakpoints liggen om een achterstand ongedaan te maken en meer kansen kreeg ze niet.

Siegemund tegen Sramková in finale

De finale van het WTA-toernooi in Hua Hin gaat tussen Siegemund en de Slowaakse Rebecca Sramková, die haar halve finale in twee sets won van de Sloveense Tamara Zidansek.