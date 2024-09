Ten Hag ziet doelpuntloos United punten verspelen, terwijl Slots Liverpool zich herpakt

Liverpool was wakker geschud, geen moment kwam het team nog in de problemen. De aanvallen waren flitsend, vaak van helemaal achterin opgebouwd en doelgericht naar voren uitgevoerd, soms een lange pass, zoals bij het eerste doelpunt van Diaz. Een minuut later schoof de Colombiaan ook zijn tweede binnen.

Even koploper

Vlak voor rust viel de beslissing, toen spits Darwin Nuñez, na de zoveelste vloeiende aanval, knap de verre hoek vond. Door de zege is Liverpool voor in elk geval één nacht koploper in Engeland. Arsenal en Manchester City komen zondag pas in actie.

Eerder op de dag had Chelsea in de Londense derby tegen West Ham United op efficiënte wijze drie punten gepakt. De Senegalees Nicolas Jackson was de grote man met twee goals en één assist. Door een 0-3 zege in Oost-Londen klom de Noord-Londense club naar de vierde plek. Aston Villa klom naar de derde plek door een 3-1 overwinning op Wolverhampton.

Jackson koeltjes

Chelsea dient zich zo met tien punten na vijf gespeelde wedstrijden aan als een van de ploegen die in Engeland gaan strijden om de vier Champions League-plekken. Efficiëntie is hun kracht, toonde de ploeg van Enzo Maresca tegen West Ham.