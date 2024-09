Vanavond op tv: Europese auto-indstrie in het slop • Politiek geweld in Amerika • Tentoonstelling Rosa Bonheur

Groeiende spanningen in de VS

Na de tweede moordpoging op presidentskandidaat Donald Trump staat politiek geweld in de VS weer bovenaan de agenda. Want met de groeiende kloof tussen Republikeinen en Democraten - en daarmee de enorme politieke verschillen - zien sommige Amerikanen alleen in geweld nog een oplossing. Uit verschillende peilingen zou zelfs blijken dat de helft van de Amerikanen vreest voor een burgeroorlog. Hoe ernstig is de polarisatie in het land? En hoe groot is de kans op toenemend politiek geweld?