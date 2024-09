Ruim 180 mensen betrapt bij Duitse grenscontroles

Buitenlanders die bij binnenkomst aan de grens asiel aanvragen, worden op dit moment niet afgewezen omdat de aanvraag onderzocht moet worden. Er is echter geen sprake van een daling van het aantal asielaanvragen sinds de grenscontroles. Dat aantal is zelfs licht gestegen: in de eerste vier dagen na de start werden 3626 asielaanvragen ingediend, vergeleken met 3581 en 3063 in de eerste vier dagen van de twee weken daarvoor.

Flixbussen

Sinds oktober 2023 zijn er controles aan de grenzen met Polen, Tsjechië en Zwitserland, en sinds 2015 aan de grenzen met Oostenrijk. Hoewel een periode van enkele dagen moeilijk te vergelijken is met die van enkele maanden, zijn er aanwijzingen dat de aantallen geweerde mensen aan de oost- en zuidgrens aanzienlijk hoger zijn dan die aan de westgrens.

De grenscontroles worden vooral op de hoofdroutes op snelwegen uitgevoerd. De voorzitter van de Duitse politiebond meldt dat daardoor de bekende controleposten worden omzeild. Zo reizen mensen in Flixbussen, die snelwegen veelal mijden. Deze worden ook veelvuldig gebruikt "door mensen die illegaal het land binnenkomen", aldus de voorzitter.