149 inzendingen voor wedstrijd Boekenweekgeschenk van 2025

Bijna 150 inzendingen maken kans om het Boekenweekgeschenk van 2025 te worden. De organisatie van de Boekenweek zegt blij verrast te zijn door het hoge aantal inzendingen voor de wedstrijd.

Volgend jaar viert de Boekenweek het 90-jarig jubileum. Om dat te vieren heeft de organisatie niet zoals gebruikelijk een auteur gevraagd om het geschenk te schrijven, maar een wedstrijd uitgeschreven. Auteurs konden via hun uitgevers eigen werk insturen.

Bij de aankondiging van de wedstrijd in maart verwachtte organisator Stichting CPNB vijftig tot honderd manuscripten.

Overdonderd

Juryvoorzitter Rik van de Westelaken zegt in een persbericht overdonderd te zijn door de hoeveelheid ingestuurde verhalen. "Dat zoveel schrijvers hopen dat hun naam straks prijkt op de omslag van het Boekenweekgeschenk bewijst maar weer hoe uniek deze Nederlandse traditie is." Volgens Van de Westelaken is de jury al begonnen met het lezen van alle manuscripten.

Naast de presentator bestaat de jury uit auteurs, liefhebbers en mensen die voor hun werk bijna dagelijks met boeken bezig zijn. Zij beoordelen de stukken blind en weten dus niet wie de schrijvers zijn. De winnaar van de schrijfwedstrijd wordt bekendgemaakt op 12 februari, een maand voor de Boekenweek van start gaat. Wie tussen 12 en 23 maart 2025 een boek koopt voor minimaal 15 euro, krijgt het Boekenweekgeschenk cadeau.

Het is niet voor het eerst dat de stichting op deze manier bepaalt wat het Boekenweekgeschenk wordt. In de jaren 40, 50 en 60 werd het geschenk ook via schrijfwedstrijden gekozen.