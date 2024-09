Er komt een permanente muurschildering voor overleden rapper Def Rhymz

Er komt in Rotterdam een permanente muurschildering voor de overleden rapper Def Rhymz. Die vervangt de muurschildering die eerder voor de rapper is gemaakt maar kort erna is overgespoten.

De eerste muurschildering werd een paar weken na de dood van Def Rhymz gemaakt. Kunstenaar Ché Lanser had de schildering op een sporthal in Rotterdam-Crooswijk gemaakt. Hij zegt dat het een spontane actie was. "Ik ken Def van heel lang geleden uit de buurt. Ik zag hem altijd rondlopen."

Na de dood van de rapper had Ché de behoefte om een muurschildering van hem te maken. "Ik dacht: nou ja, je mag je mag spuiten bij het Schuttersveld in Crooswijk. Ik dacht: ik ga gewoon spontaan een portret maken."

Lang stond het kunstwerk er niet, want al gauw werd ontdekt dat het was beklad. Al snel werd geopperd om een speciale muur voor Def Rhymz vrij te maken. Dat is nu gelukt, op het Van Meekerenplein, om de hoek waar Def Rhymz is opgegroeid.

150 vierkante meter

De schildering wordt zo'n 150 vierkante meter en zal permanent op de muur blijven staan. Voor de nieuwe schildering heeft Ché contact gezocht met een andere, grote naam in de graffiti wereld: Roy Valk alias Karski.

Zij hebben, samen met de gemeente en de familie, een muurschildering bedacht voor Def Rhymz. Die muurschildering wordt op dit moment gemaakt. Ze zijn deze week begonnen en verwachten dat het zo'n twee weken gaat duren tot het werk af is.

Schudden

Def Rhymz overleed in maart op 53-jarige leeftijd als gevolg van hartfalen. Hij had meerdere hartoperaties ondergaan omdat zijn linker hartklep niet functioneerde.

Dennis Bouman, zoals de rapper echt heette, was vooral rond de eeuwwisseling populair. Zijn grootste hit was Schudden, een bubbeling-remix van het nummer Love Come Home van DJ Jean.