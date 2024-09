Palestijnse watermeloen leidt tot ophef in Tweede Kamer, dit is wat het betekent

In 2015 verscheen de watermeloen-emoji en sindsdien wordt die veelvuldig op sociale media gebruikt. Dat viel ook The Washington Post op in 2021. Palestijnen met wie de krant sprak, zeiden dat ze het symbool gebruikten om veronderstelde censuur op sociale media te omzeilen.

Pro-Palestijnse berichten op Instagram zouden minder goed zichtbaar worden gemaakt, het zogenoemde shadow banning. De censuur is nooit bewezen en wordt door socialemediabedrijven ontkend, maar ook in het huidige conflict ervaren gebruikers problemen.

Antisemitisch?

Blijft de vraag over of de watermeloen een antisemitisch symbool is waarmee iemand steun voor Hamas uitdraagt. Het doet denken aan de discussie van vorig jaar over de leus "From the river to the sea, Palestine will be free" (Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn).

Pro-Palestijnse activisten zien dat als een roep van verzet tegen de Israëlische bezetting, maar in Israël en ook daarbuiten wordt het gezien als een oproep tot de vernietiging van Israël. Ook is er een duidelijke link met Hamas: de terroristische beweging heeft de slogan in zijn handvest staan.

Zo'n sterk verband met Hamas is er in het geval van de watermeloen niet. Wel zien sommige commentatoren, politici en groeperingen die strijden tegen Jodenhaat het als een antisemitisch symbool.

Zo werd de dochter van Hollywoodacteurs Ben Affleck en Jennifer Garner begin dit jaar op X veroordeeld voor het dragen van een trui met daarop een stuk watermeloen in een vorm die lijkt op Israël en de Palestijnse gebieden. "Het symbool wist het hele land Israël", luidde de kritiek.

'Geen link met Hamas'

Voor Ouwehand was er geen link met Hamas. "Het heeft niks te maken met de steun aan Hamas. Hamas is een terroristische organisatie. De daden die Hamas op 7 oktober en op andere momenten heeft gepleegd, verdienen niets dan veroordeling."

Ze kreeg op X bijval van D66-Kamerlid Paternotte: "Palestina gelijkstellen aan de terreurorganisatie Hamas en collega's daarmee van sympathie voor Hamas betichten, is fout."

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner is door de NOS om een reactie gevraagd, maar die bleef uit.