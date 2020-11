Bergwijn blijkt niet fit en verlaat trainingskamp Oranje

Steven Bergwijn heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De aanvaller van Tottenham Hotspur is niet fit en moet de komende wedstrijden van Oranje aan zich voorbij laten gaan.

De 23-jarige Bergwijn meldde zich maandag met klachten in Zeist en werd door de medische staf van Oranje onderzocht. Hij trainde vervolgens apart van de groep.

Na de training is besloten om de aanvaller terug te sturen naar Londen. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op waardoor de selectie van het Nederlands elftal nu uit 24 spelers bestaat.

Bij Tottenham Hotspur moet Bergwijn het sinds de komst van Gareth Bale doen met een rol op de bank. Hij kwam dit seizoen in vier duels in actie in de Premier League.

Interlands Oranje

Het Nederlands elftal speelt de komende week drie interlands. Woensdag speelt Oranje een oefenduel tegen Spanje, daarna volgen duels tegen Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november) in de Nations League.