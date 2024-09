Gouverneurskandidaat die zich 'zwarte nazi' noemde mogelijk obstakel voor Trump

Onthullingen over de Republikeinse gouverneurskandidaat uit North Carolina maken de verkiezingsstrijd om die belangrijke swing state extra spannend. Controversiële uitingen van de toch al omstreden Mark Robinson kunnen ook een rol gaan spelen in de strijd om het Witte Huis.

Eerder deze week bracht CNN reacties die Robinson had achtergelaten op de pornowebsite 'Nude Africa' aan het licht. Hij noemde zichzelf een "zwarte nazi" en schreef dat hij de slavernij weer zou willen invoeren.

Presidentskandidaat Trump, die vandaag campagne voert in North Carolina, heeft zich publiekelijk nog niet uitgelaten over zijn partijgenoot. Persbureau AP meldt op basis van anonieme bronnen dat Robinson niet aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst van Trump, hoewel die in het verleden wel zijn steun uitsprak voor Robinson.

Veelbesproken figuur

Mark Robinson is sinds 2021 de vicegouverneur in North Carolina. Dat maakt hem de op een na belangrijkste verkozen politicus in de staat, de vervanger van de gouverneur als die niet beschikbaar is. In november doet hij een gooi naar het gouverneurschap.

Ook voor het CNN-artikel was Robinson al een veelbesproken figuur, mede vanwege zijn radicale standpunten op het gebied van abortus en vrouwenrechten. Zo zei hij ooit dat feministen door Satan zijn geïnspireerd en eropuit zijn het traditionele gezin te vernietigen.

Daarnaast noemde hij transgenders en homoseksuelen vuiligheid, maden en faggots en stelde voor dat trans vrouwen gearresteerd moeten worden als zij het vrouwentoilet gebruiken.

Hoewel Robinsons standpunten ook voor de Make America Great Again-beweging van Trump extreem zijn, uitte Trump afgelopen april zijn waardering voor de gouverneurskandidaat. Hij noemde hem "beter dan Martin Luther King".

Persoonlijke details

Afgelopen week raakte Robinson opnieuw in opspraak vanwege de reacties die hij tussen 2008 en 2012 achterliet met een account genaamd minisoldr, een pseudoniem dat hij vaker online gebruikte. CNN kon aantonen dat het account van Robinson was, omdat hij persoonlijke details achterliet in de reacties. Hij meldde zich aan met een e-mailadres dat hij ook gebruikte voor andere socialemediaplatforms.

Zijn reacties op transgenderpornografie maakten in het bijzonder veel reacties los: ondanks zijn kritiek op trans vrouwen bleek hij daar een voorkeur voor te laten zien. "Ik ben er gek op porno van tranny's met vrouwen", schreef hij bijvoorbeeld. "Ja hoor, ik ben ook pervers.""

Nog voordat CNN het verhaal naar buiten bracht, publiceerde Robinson al een video waarin hij de beschuldigingen tegensprak. Hij noemde de onthullingen "tabloidleugens" en gaf aan dat hij niet uit de race zou stappen. Enkele uren nadat het artikel was verschenen, verstreek de deadline waarvoor kandidaten van het stembiljet kunnen worden gehaald. Gisteren gingen de eerste poststembiljetten op de bus.

Swing state

Ondanks Robinsons voornemen om niet uit de race te stappen, lijken de onthullingen direct gevolgen te hebben. De Democraten proberen handig gebruik te maken van de controverse en benadrukken in campagnevideo's de banden tussen Trump en Robinson. Op reclameborden lieten ze foto's verschijnen van de twee die naast elkaar op een podium staan.