'Simpeler btw-systeem? Schaf dan die 9 procent helemaal af'

Even terug naar de basis: btw, belasting toegevoegde waarde, betaal je over de producten die je koopt en de diensten die je afneemt. Het is een "typische opbrengstbelasting", zegt Arjan Lejour, hoogleraar belastingen en publieke financiën aan de Universiteit Tilburg.

Oftewel: de btw is vooral bedoeld als inkomstenpost. Bijna een vijfde van de overheidsinkomsten is btw. Alleen aan loon- en inkomstenbelasting verdient de overheid (iets) meer.

'Helpt lage inkomens niet'

Er zijn drie btw-tarieven: 21 procent, 9 procent en 0 procent. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Daarnaast zijn sommige diensten vrijgesteld, zoals zorg en journalistiek.

Het belangrijkste argument voor het onderscheid is dat basisbehoeften zoals voedsel, medicijnen of een kappersbezoek bereikbaar moeten zijn voor Nederlanders met lage inkomens. Maar Lejour is helder: "Dit is geen goede manier om te herverdelen."

Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie (Universiteit van Amsterdam), verbonden aan adviesorganisatie BDO, beaamt dat. "Het is een misverstand dat je met het lage tarief vooral lage inkomens helpt. Onderzoek wijst het tegendeel uit."

Lejour: "Mensen met hogere inkomens besteden veel meer geld aan voedsel en andere dingen die onder het lage tarief vallen." Het lage tarief is daardoor eerder een rijkensubsidie dan een armensubsidie.

Ineffectief

Het geld dat de overheid misloopt door op veel producten minder belasting te heffen, kan beter op andere manieren besteed worden, zegt Lejour. "Je kunt lage inkomens veel effectiever helpen door hun inkomstenbelasting te verlagen, bijvoorbeeld." Ook voor andere beleidsdoelen, zoals het stimuleren van gezond eten, zijn btw-verlagingen erg duur voor wat ze opleveren.

Heithuis en Lejour vinden het dan ook geen gek idee om het btw-systeem aan te passen - ook om het leven van ondernemers en overheidsmedewerkers wat makkelijker te maken. Heithuis: "Je wilt niet weten wat bedrijven allemaal moeten administreren om uit te zoeken wat onder hoog en laag valt. Er wordt ook best veel over geprocedeerd."