Hoe wil De Reus de voetbalsters van Ajax weer landskampioen maken?

"Het 1-0 verlies door Fiorentina kwam minder hard aan dan de thuiswedstrijd bij Twente", zegt De Reus verrassend. Waarom deed het missen van het internationale podium - waar transfers en internationale carrières uit voortkomen - minder pijn? "Omdat ze zich ook realiseerden dat een seizoen met dubbele wedstrijden een heel heftig seizoen is."

Ook inzet en mindset speelden een rol, zegt ze. "In de eerste voorronde van de Champions League hebben ze goed gevoetbald." Dat was tegen Twente anders, Ajax miste zes basisspeelsters. "Als ze niet alleen verliezen, maar ook met zulke cijfers, dan gebeurt er wel wat in de groepsdynamiek."

Zoals? "Wijzen naar elkaar. Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet beginnen met de vraag: wat kan ik zelf doen voor een beter resultaat?"

Onbekende naam

De 62-jarige hoofdtrainer heeft als een van de weinige Nederlandse vrouwen het hoogste trainersdiploma. Toch is ze voor het grote publiek een relatief onbekende naam. In Nederland was ze tot 2010 bondscoach van nationale jeugdteams, daarna ging ze aan de slag bij de nationale (jeugd)teams van Jordanië, Australië en China.