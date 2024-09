Schalke 04 neemt drastische maatregelen: trainer Geraerts en TD Wilmots ontslagen

Schalke 04 heeft na de nederlaag op vrijdagavond tegen Darmstadt (5-3) drastische maatregelen genomen. De Duitse voetbalclub, die is afgezakt naar het tweede niveau, heeft afscheid genomen van de Belgische coach Karel Geraerts. Ook technisch directeur Marc Wilmots moet vertrekken. De nederlaag was extra pijnlijk omdat Schalke met 3-0 had voorgestaan

Geraerts (42) was sinds begin oktober vorig jaar hoofdcoach van de 'Königsblauen'. Hij wordt nu al in verband gebracht met Anderlecht.

Vier punten

Schalke is in 2023 gedegradeerd en moest na een slechte seizoensstart ook op het tweede niveau vechten tegen degradatie. Dit seizoen mikt de ploeg op promotie, maar in de eerste zes wedstrijden werden slechts vier punten behaald.

Wilmots, oud-speler en oud-trainer van de club, was sinds begin dit jaar weer in dienst van Schalke.