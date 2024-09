Volkskrant-cartoonist Stefan Verwey (78) overleden

Cartoonist Stefan Verwey is op 78-jarige leeftijd overleden. Verwey leed al enkele jaren aan alzheimer, meldt de Volkskrant, de krant waar 47 jaar lang zijn tekeningen werden gepubliceerd.

Verwey begon zijn carrière in 1966 met zijn strip Broeder Gosewijn in de Katholieke Illustratie, een Nederlands geïllustreerd weekblad voor katholiek Nederland. De strips zijn gebaseerd op zijn ervaringen op een kostschool in Oss en bespotten op een milde manier het "rijke roomsche leven", zoals de Volkskrant het beschrijft.