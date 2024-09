Voortvluchtige Australiër in Italië opgepakt voor moorden uit 1977

Op het vliegveld van Rome is een Australiër opgepakt die wordt verdacht van een dubbele moord uit 1977. De politie zat al enkele jaren te wachten op het geschikte moment om de nu 65-jarige verdachte te kunnen arresteren, nadat hij in 2017 het land was ontvlucht.

De man wordt ervan verdacht bijna een halve eeuw geleden twee vrouwen van in de twintig te hebben gedood in een voorstad van Melbourne. Een van de slachtoffers bleek te zijn doodgestoken na een verkrachting, haar huisgenoot werd waarschijnlijk vermoord toen ze haar te hulp wilde schieten.

Een van de rechercheurs noemde het destijds "de meest barbaarse en sadistische moordzaak uit de lokale geschiedenis". Doordat de moorden pas na drie dagen werden ontdekt, overleefde de anderhalf jaar oude zoon van een van de slachtoffers het maar ternauwernood: agenten troffen hem ernstig uitgedroogd aan in zijn wieg.

Al eens aangehouden

De politie had destijds geen enkel idee wie de dader kon zijn. De nu aangehouden man bleek op de avond van de moord met een mes in de buurt te zijn aangehouden, maar doordat de moorden pas na drie dagen werden ontdekt, werd op dat moment geen verband gelegd met de zaak. Bovendien richtte het onderzoek zich aanvankelijk op bekenden van de vrouwen.

De man kwam opnieuw in beeld toen een coldcaseteam een DNA-spoor ontdekte. Er werd in 2017 besloten genetisch onderzoek te doen naar alle 131 mensen die werden genoemd in het dossier, inclusief de 41 personen die in de tussentijd al waren overleden.

Ook de verdachte beloofde langs te zullen komen, maar in plaats daarvan vertrok hij naar Griekenland, waar zijn familie vandaan kwam. Omdat dat land geen verdachten uitlevert voor misdaden die onder het Griekse recht al zijn verjaard, leek hij buiten het bereik van de Australische politie.

Doorbraak

Zeven jaar lang wist de man zo uit handen van justitie te blijven, totdat werd ontdekt dat hij zou afreizen naar Italië, waar andere uitleveringsregels gelden. Daar werd hij gisterochtend opgepakt.

De hoogste politiecommissaris zegt dat de misdaad "de gemeenschap in het hart raakte: twee vrouwen thuis vermoord, op de plek waar ze zich veilig moeten kunnen voelen". De arrestatie noemt hij dan ook een doorbraak. "We zijn er altijd met man en macht aan blijven werken en dat heeft ons dit opgeleverd."