Ooit deed Zülle Nederlandse wielerharten sneller kloppen: 'Ben bekender buiten Zwitserland'

Na een goede wedstrijd als topamateur in Baskenland gunde de Spaanse ONCE-formatie hem wel een kans als stagiair. Hij kwam terecht bij een van de grootste en meest innovatieve ploegen uit het peloton, met renners als Laurent Jalabert, Marino Lejarreta én Erik Breukink.

"Erik was in het begin heel belangrijk voor mij", vertelt Zülle. "Als ik met Erik de kamer deelde, kon ik lekker Nederlands spreken. Hij was mijn voorbeeld, als renner en als mens. Een ster, zeker in het tijdrijden."

In zijn eerste Tour in 1992 werd Zülle meteen tweede in de proloog achter de ongenaakbare Miguel Indurain. Drie jaar later werd hij tweede in het eindklassement, opnieuw achter Indurain. En toen kwam de zomer van 1996.