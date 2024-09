Verstappen wil schade beperken in Singapore: 'Ik hoop dat Ferrari wint'

De Grand Prix van Singapore draait voor de Bulls om damage control. "We moeten hier de schade beperken en zorgen dat we bij het volgende grand prix-weekend in Texas de RB20 weer op de rails hebben", zegt Horner. Na Singapore gloort een relatieve zee van tijd, met dank aan de 'nazomerstop' die alle F1-renstallen drie weken adempauze geeft.

Verstappen put moed uit die aanstaande pauze. "We moeten de komende weken performance vinden in auto. Als dat lukt, denk ik dat we het tij kunnen keren", licht hij toe.

De regerend kampioen doelt vooral op het stabieler maken van zijn RB20, die op veel circuits hobbelt, stuitert en onrustig over de kerbstones schiet. "Als we zorgen dat de auto in de laatste zes race-weekenden beter ligt, geloof ik dat we McLaren achter ons kunnen houden."

Ferrari sterk in Singapore

Een eitje wordt dat niet. Zeven races op rij trekt Verstappen al aan het kortste eind. De laatste grand prix-zege boekte hij drie maanden geleden in Spanje.

De kans dat Verstappen daar in Singapore verandering in kan brengen is klein. Hij won nog nooit op het stratencircuit bij Marina Bay. Ook nu is hij verre van favoriet. Hij is het eens met de bookmakers: "McLaren is overal snel en Ferrari lijkt in Singapore het te kloppen team."

"Ferrari is hier altijd ijzersterk", weet Verstappen. Hij gunt Charles Leclerc en Carlos Sainz de zege. "Ik hoop het voor hen. En voor mezelf."