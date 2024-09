Hezbollah bevestigt dood commandanten na aanval Israël

Hezbollah heeft de dood bevestigd van commandanten Ibrahim Aqil en Ahmed Wahbi. De twee werden gisteren gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beiroet.

Aqil is het tweede lid van de zogenoemde Jihad Raad, het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah, dat in korte tijd is omgekomen. In juli doodde Israël al de belangrijke commandant Fuad Shukr.

Israël claimde gisteren bij de aanval zeker elf Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Vandaag maakt Hezbollah bekend dat Ahmed Wahbi vrijdag ook werd gedood bij de Israëlische aanval. Wahbi hield tot begin 2024 toezicht op de militaire operaties van de speciale troepen van Radwan tijdens de Gaza-oorlog.

Aqil was een van de hoogste commandanten van Radwan, de elite-eenheid van Hezbollah. Hij had een lange staat van dienst bij Hezbollah, dat begin jaren tachtig door de Iraanse Revolutionaire Garde werd opgericht om de strijd aan te gaan met Israëlische troepen die Libanon waren binnengevallen en bezet hielden.

7 miljoen dollar

Aqil, geboren ergens rond 1960 in een dorp in de Bekavallei in Libanon, had zich aangesloten bij de andere grote Libanese sjiitische politieke beweging, Amal, voordat hij als stichtend lid naar Hezbollah overstapte, meldt persbureau Reuters op basis van informatie van de veiligheidsdiensten.

De Verenigde Staten beschuldigen hem van een rol bij twee bomaanslagen met vrachtwagens in Beiroet. De eerste was gericht op de Amerikaanse ambassade in april 1983, waarbij 63 mensen omkwamen. De tweede, een half jaar later, had een Amerikaanse marinekazerne als doelwit. Daarbij kwamen 241 mensen om. Het leidde tot de terugtrekking van de internationale vredesmacht uit het land.

Aqil werd ook ervan beschuldigd achter de ontvoering van Amerikaanse en Duitse gijzelaars in Libanon te zitten. De Amerikaanse opsporingsdiensten waren al jaren naar hem op zoek. De VS had 7 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de "identificatie, locatie, arrestatie en/of veroordeling" van Aqil.