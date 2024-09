Stemacteur David Graham (99) van Dr Who, Thunderbirds en Peppa Pig overleden

Graham werkte in de jaren 60 mee aan twee seizoenen van de serie en enkele films. In 2015 keerde hij als enige originele castmember terug voor nieuwe afleveringen van de serie, nu genaamd Thunderbirds are go. "Mijn rijvaardigheden zijn prima en ik heb er zin in om weer achter het stuur te kruipen met m'lady", zei hij met een verwijzing naar zijn vaste uitdrukking in die show.

Ondertussen sprak Graham ook geregeld de rol in van Opa Big in Peppa Pig. Al sinds het eerste seizoen van de kleuterserie in 2004 duikt de grootvader op om met zijn kleinkinderen te gaan varen, tuinieren of andere activiteiten te ondernemen.

Graham bleef tot op hoge leeftijd stemwerk doen. "Een groots acteur met een iconische stem en gewoon een bijzonder aardige man", omschrijft regisseur Jamie Anderson, zoon van Thunderbirds-maker Garry Anderson, hem. "We zullen hem missen."