In Papoea ontvoerde Nieuw-Zeelandse piloot vrijgelaten

Een Nieuw-Zeelandse piloot die begin 2023 werd ontvoerd door Papoease separatisten, is na anderhalf jaar vrijgelaten. Philip Mehrtens is overgebracht naar de stad Timika waar hij momenteel medische controles ondergaat.

De Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters zegt dat het goed gaat met Mehrtens. "We zijn blij en opgelucht om te bevestigen dat Philip Mehrtens veilig en wel is en met zijn familie heeft kunnen praten. Dit nieuws moet een enorme opluchting zijn voor zijn vrienden en geliefden", zei de minister.

De 38-jarige Philip Mehrtens landde in februari 2023 met een klein commercieel vliegtuig in het afgelegen berggebied Nduga. Het toestel met vijf inzittenden werd daarna bestormd door leden van het West-Papoea Nationale Bevrijdingsleger. De passagiers werden vrijgelaten omdat ze Papoea's zijn.

Sterk vermagerd

Drie maanden na zijn ontvoering gaven de separatisten een video vrij waarin de sterk vermagerde Mehrtens te zien was. In de video zei hij onder dwang dat "Indonesië moet erkennen dat Papoea onafhankelijk is".

Sinds de ontvoering zeiden de Indonesische autoriteiten zeggen er alles aan te doen om Mehrtens in veiligheid te krijgen. Hoe de vrijlating tot stand is gekomen, is nog niet bekend. "Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel heeft een aanhoudende inspanning van de hele overheid geleid om de vrijlating van Philip Mehrtens te bewerkstelligen en heeft ook zijn familie gesteund", is alles wat minister Peters erover kwijt wilde.

De provincies Papoea en West-Papoea zijn al decennia het toneel van geweld tussen rebellen en Indonesische militairen. In 1962 is het gebied, een voormalige kolonie van Nederland, toegekend aan Indonesië. Veel Papoea's voelen zich achtergesteld en een deel van hen blijft streven naar onafhankelijkheid.