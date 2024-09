Wekdienst 21/9: 80e herdenking Operatie Market Garden • Start Nederlands Film Festival

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

De Ginkelse Heide bij Ede staat vandaag in het teken van de herdenking van Operation Market Garden. Tachtig jaar geleden liep de missie om Nederland te bevrijden van de Duitsers daar vast. De koning en duizenden bezoekers, veteranen en genodigden, zijn aanwezig.

Het is de dag tegen de islamfobie. Acht moslima's zijn te zien op billboards door Amsterdam. Het is een protest tegen discriminatie. De organisatie vindt dat in Europa veel moslims worden gediscrimineerd vanwege hun geloof.

In Utrecht start het Nederlands Film Festival. Vanaf volgend jaar krijgt het festival geen subsidie meer, daarom beginnen ze dit jaar om geld op te halen door middel van het verkopen van sjaals.

In Sri Lanka zijn er verkiezingen, twee jaar nadat de vorige president door het volk is verdreven. Sri Lankanen waren woedend over het financiële wanbeleid en de corruptie binnen de regering.

Wat heb je gemist?

Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Aqil bevestigd. De man werd gisteren gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beiroet. Aqil is het tweede lid van de zogenoemde Jihad Raad, het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah, dat in korte tijd is omgekomen. In juli doodde Israël al de belangrijke commandant Fuad Shukr.

Israël claimde gisteren bij de aanval zeker elf Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn.

Ander nieuws uit de nacht:

ICOM: portofoons niet uit onze fabriek: Het Japanse bedrijf zegt dat de portofoons die in Libanon explodeerden niet uit hun fabriek kwamen. Op foto's van de ontplofte portofoons waren etiketten te zien met de tekst 'Made in Japan'. Maar het is bekend dat hun producten in China worden nagemaakt.

Amerikaanse militair die overliep naar Noord-Korea is veroordeeld en komt vrij: Travis King werd twee jaar geleden uitgezonden naar Zuid-Korea. Daar kwam hij vanwege mishandelingen in de gevangenis terecht. Hij zou het land worden uitgezet, maar wist vlak daarvoor te ontsnappen. Een dag later bleek hij in Noord-Korea te zijn.

Vliegtuig Scandinavian Airlines maakt noodlanding na muis in eten: Het toestel van Scandinavia Airlines was onderweg van Oslo naar Malaga, maar kwam vanwege de muis niet verder dan Kopenhagen. Knaagdieren vormen een risico in vliegtuigen omdat ze aan kabels kunnen knagen.

En dan nog even dit:

Gerri, Xander en Marleen waren er live bij, toen de oppositie vroeg om stukken over het noodrecht. Waarom waren die zo belangrijk, en wat gebeurde er in de Tweede Kamer? Je ziet het in Rondje Binnenhof.