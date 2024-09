'Rondneuzen in privéchats niet de manier om kindermisbruik te bestrijden'

Hij krijgt bijval van Robbert Hoving, directeur van expertisecentrum online misbruik Offlimits. "Privacy is een fundamenteel recht voor kinderen. Zo'n zaak als dit (Enkhuizen, red.) is absoluut verschrikkelijk. Tegelijkertijd vindt op social media heel veel gewenst contact plaats."

"Online moet experimenteergedrag plaatsvinden. Je moet niet hebben dat iemand daarin kan meekijken." Sexting volledig verbieden is een slecht idee, zei Hoving gisteren al tegen de NOS.

Meer kritiek

Het is niet voor het eerst dat kritiek klinkt op de EU-plannen. Naast privacyexperts zetten ook techbedrijven vraagtekens. Niet alleen omdat het een inbreuk op de privacy zou zijn, ook omdat er vragen zijn over de technologie die alle berichten moet controleren. De angst is dat AI-tools mensen onterecht kunnen beschuldigen van (kinder)misbruik.

De EU zou in juni stemmen over het plan, maar dat ging op het laatste moment niet door. Enkele lidstaten hadden twijfels en wilden meer duidelijkheid over de precieze werking van de wet.