Bij een schietpartij op een camping in het Drentse dorp Hoogersmilde is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man, zegt een woordvoerder van de politie.

Het schietincident was rond 19.30 uur op camping De Horrebieter aan de Jannes Brugginkweg. Er werden meerdere schoten gelost, schrijft RTV Drenthe. De toedracht is nog onduidelijk.

De politie heeft de plek van de schietpartij afgezet voor onderzoek. Ook vliegt een politiehelikopter boven het gebied. Er is nog niemand aangehouden.